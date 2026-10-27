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Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Vídeo: con una victoria histórica, el Al Shamal catarí inflige al Al Hilal su primera derrota en la Élite de Asia

Match report
Al-Shamal vs Al Hilal
Al-Shamal
Al Hilal
AFC Liga de Campeones
Salem Mohammed Al-Dossari
R. Mahrez
B. Bounedjah
Catar
Arabia Saudí
Argelia

El "Líder", en apuros

El Al Shamal catarí le propinó al Al Hilal saudí su primera derrota en la actual temporada de la Liga de Campeones de Élite de Asia, en una victoria histórica para el conjunto catarí.

El Al Hilal cayó ante el Al Shamal por 3-1, en el partido que enfrentó a ambos este martes en el estadio Al Bayt de Jor, en la tercera jornada de la fase de liga del torneo asiático.

Wesley Said abrió el marcador para el equipo catarí en el minuto 8 del encuentro, tras un potente disparo raso con su pierna izquierda desde dentro del área, que el portero Mohammed Al Owais no logró atajar.

Sin embargo, Salem Al Dawsari consiguió igualar el marcador para el Al Hilal en el minuto 32 del encuentro, después de que el lateral francés Theo Hernández le cediera un balón raso frente a la portería vacía de guardameta.

En el minuto 48 del encuentro, Riyad Mahrez fabricó el segundo tanto del Al Shamal, tras un centro raso que su compatriota Baghdad Bounedjah empujó al fondo de la portería del guardameta Mohammed Al Owais.

Y la cosa no quedó ahí, ya que el astro argelino envió un balón centrado desde un tiro libre que llegó a la cabeza del centrocampista tunecino Mohamed Ali Ben Romdhane, quien la mandó a la red del Al Hilal en el minuto 54.

La victoria se convirtió en la primera en la historia del Al Shamal en la Liga de Campeones de Élite de Asia, en su primera participación en el torneo, después de haber empatado en sus dos primeros partidos ante el Al Ittihad saudí y el Tractor iraní.

El conjunto catarí elevó su casillero a 5 puntos, con los que ocupa la sexta posición del grupo Oeste, reforzando así sus opciones de clasificarse a los octavos de final.

Por su parte, el Al Hilal sufrió su primera derrota en la actual edición del torneo asiático, y la segunda de la temporada en términos generales, después de haber caído ante el Neom, en la sexta jornada de la Liga Roshn, por un contundente 2-0.

El casillero del Al Hilal se quedó en 6 puntos, con los que ocupa la quinta posición del grupo Oeste en la Liga de Campeones de Élite de Asia, con dos victorias y una única derrota.

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