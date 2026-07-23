El club saudí Al-Hilal respondió de forma indirecta a las informaciones que vinculan a sus estrellas Salem Al-Dawsari y el francés Karim Benzema con una salida de las filas del equipo durante el actual periodo de fichajes de verano.

Diversos informes de prensa habían hablado del deseo del Al-Hilal de desprenderse de Al-Dawsari y Benzema antes del inicio de la nueva temporada, especialmente porque será la última en sus contratos con el club, en medio del interés de algunos otros equipos.

El Al-Hilal publicó este jueves un vídeo a través de su cuenta oficial en la red social «X», en el que reveló la camiseta alternativa de color blanco que vestirá durante la próxima temporada 2026-2027.

En el vídeo aparecieron muchas de las estrellas actuales del Al-Hilal, encabezadas por Salem Al-Dawsari y Karim Benzema, además de los centrocampistas el portugués Rúben Neves y el serbio Sergej Milinković-Savić, el lateral francés Theo Hernández y los defensas el turco Yusuf Akçiçek y el senegalés Kalidou Koulibaly.

Muchos consideran que la aparición con la nueva camiseta antes del inicio de la temporada es una señal de la continuidad de los jugadores en la próxima campaña, aunque en algunos casos esto no se cumple.

Salem Al-Dawsari es considerado una de las leyendas del Al-Hilal, y ha ofrecido su mejor nivel a lo largo de 15 años, desde su ascenso al primer equipo en 2011, pero retrocedió de forma notable la temporada pasada bajo la dirección del entrenador italiano Simone Inzaghi.

Por su parte, Benzema se incorporó al Al-Hilal durante el pasado mercado de fichajes de invierno, tras rescindir su contrato con el Al-Ittihad, pero sufrió una serie de lesiones que limitaron su número de partidos con el equipo a 13 encuentros, en los que marcó 9 goles y dio 5 asistencias.