Vídeo: Con una jugada espectacular, sus estrellas hacen historia dos veces en una noche

La joven promesa del Liverpool, Rio Nguemoh, hizo historia al lograr dos récords en una misma noche de la Premier League.

El Liverpool venció 2-0 al Fulham en la jornada 32 de la Premier League.

Njomo abrió el marcador en el minuto 36 con una jugada de gran habilidad, antes de que Mohamed Salah marcara el segundo en el minuto 40.

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Según Stats Foot en X, con 17 años y 225 días se convirtió en el jugador más joven del Liverpool en marcar su segundo gol en la Premier, superando a Michael Owen (17 años y 238 días).

Además, se convirtió en el goleador más joven del Liverpool en Anfield en la Premier, superando el récord de Raheem Sterling (17 años y 317 días) en 2012, según Squawka.

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El Liverpool, con 52 puntos, es quinto y se acerca a la Liga de Campeones.