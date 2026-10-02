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SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS TURKEYAFP
Traducido por

Vídeo: con un hat-trick histórico, Bélgica agranda las heridas de Turquía y amenaza a Italia en la Liga de Naciones de la UEFA

Belgium vs Turquía
Belgium
Turquía
UEFA Nations League A
Bélgica
Turquía

Manchester United vuelve a las victorias

La selección de Bélgica recuperó la senda de las victorias tras lograr un amplio triunfo con el que profundizó las heridas de su rival turco en la Liga de Naciones de la UEFA 2027.

Bélgica venció a Turquía por 3-0 en el partido que ambos disputaron este viernes en el estadio Maurice Dufrasne, en la tercera jornada de la fase de grupos de la competición europea.

El encuentro fue testigo de una gran actuación del veterano dúo formado por Kevin De Bruyne, autor de dos goles, y Romelu Lukaku, que firmó el tercer tanto tras entrar como suplente.

De Bruyne abrió el marcador para los locales en el minuto diez del partido, después de regatear a un defensa de los visitantes y colocar el balón a ras de suelo a la izquierda del portero.

El centrocampista del Nápoles añadió su segundo gol y el segundo de su selección en el minuto 60 del partido, tras disparar un auténtico misil desde fuera del área que el portero turco no pudo detener.

Después de entrar como suplente, Romelu Lukaku logró marcar el tercer gol de Bélgica en el minuto 76, al transformar un centro raso en el fondo de la red con su pie derecho.

Los "Diablos Rojos" regresaron a las victorias tras caer en la trampa de la derrota en su último partido ante Francia, por un gol a cero en el tiempo de descuento.

La victoria elevó el casillero de la selección de Turquía a 6 puntos, con los que ocupa el segundo puesto del Grupo 1, a solo un punto de Francia, antes de su esperado enfrentamiento el próximo lunes.

Los compañeros de De Bruyne superan a la selección de Italia, que ocupa el tercer puesto del grupo con 4 puntos, algo que amenaza a la "Azzurra" con perder la oportunidad de clasificarse para las semifinales.

Por su parte, la selección de Turquía sufrió su tercera derrota consecutiva, por lo que permanece en el fondo del grupo sin ningún punto.


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