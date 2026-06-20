Vídeo: Con un golazo de Sibari, Marruecos logra la primera victoria árabe en el Mundial

Marruecos venció 1-0 a Escocia en Foxborough, en la segunda jornada del Grupo 3 de la Copa del Mundo 2026, y lidera con 4 puntos.

Ismail Sibarí marcó el único gol en el minuto 2 con un disparo que entró por la escuadra izquierda, tras asistencia de Ibrahim Díaz desde la derecha.

Con este triunfo, Marruecos lidera el Grupo C con 4 puntos, a la espera del Brasil-Haití; Escocia queda segunda con 3.

Escocia, que había vencido 1-0 a Haití en su debut, se plantó con una defensa de cinco, McTominay y Ferguson en el doble pivote, con John McGinn en las bandas y Che Adams en punta.

El técnico marroquí repitió el once que empató 1-1 con Brasil, reforzando el centro del campo con Ibrahim Díaz, Ezzedine Ounahi, Bilal El Khannous e Ismail Saibari.

Marruecos dominó la primera parte: Saybari pudo marcar el segundo tras un centro de Ounahi (m. 10), Jean detuvo un disparo de Hakimi (m. 18) y Al-Ainawi falló otro remate (m. 30).

Pese al dominio marroquí, la falta de precisión en el último tercio les impidió sentenciar: El Khannous falló un disparo alto (36'). Escocia mejoró al final del primer tiempo sin crear peligro.

En la segunda parte Marruecos apretó: Saibari golpeó el larguero (50'), Jan sacó un cabezazo de El Khannous bajo palos (52') y Hakimi lanzó al poste (62').

Escocia respondió con un disparo de Ryan Christie desde fuera del área (minuto 64) y otro potente de McTominay que se desvió al lateral de la red (minuto 84), pero Marruecos controló el ritmo y preservó su ventaja hasta el final.