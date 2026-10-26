El marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al Ittihad saudí, continuó con su gran momento esta temporada, después de marcar un golazo en la portería del Navbahor uzbeko, este lunes por la noche, en el marco de la tercera jornada de la Liga de Campeones de Asia Elite.

La estrella marroquí logró anotar el gol de la victoria sobre la bocina en el minuto 90, para guiar al "Decano" al triunfo por (2-1) y alcanzar los cuatro puntos en la actual edición del torneo.

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Lo llamativo es que el gol de En-Nesyri llegó de tiro libre directo, y lo curioso es que fue la primera vez que la estrella marroquí marca de esta manera, acaparando todas las miradas y desatando la locura de la afición del "Decano de Asia".

Estallaron los comentarios y los elogios por el gran nivel que mostró Youssef En-Nesyri y por su éxito al conducir al Al Ittihad hacia la victoria, pese al difícil periodo que vivió el equipo en las dos primeras jornadas con un empate y una derrota.

Con este magnífico gol, En-Nesyri elevó su cuenta con el Al Ittihad esta temporada a 8 goles, además de dos asistencias en 14 partidos que ha disputado esta temporada en las distintas competiciones nacionales y continentales.