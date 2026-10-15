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FBL-KSA-RIYADH-NASSR-FATEHAFP
Traducido por

Vídeo: con un gol de fantasía, Murad Batna se acerca al trono de Cristiano Ronaldo en la Liga Roshn

C. Ronaldo
Anderson Talisca
M. Batna
Al Hazem vs Al Fath
Al Hazem
Al Fath
1ª División
Portugal
Brasil
Marruecos
Arabia Saudí

El marroquí Mourad Batna, estrella del Al Fateh, continuó su avance hacia el trono del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, en la Liga Roshn saudí, tras su golazo de fantasía en la portería del Al Hazem.

El Al Fateh logró darle la vuelta al 1-2 en contra frente a su anfitrión, el Al Hazem, para ganar por 3-2 en los últimos minutos del partido que disputaron ambos equipos este jueves, en la novena jornada de la Liga Roshn.

Batna dio las asistencias en el primer y el segundo gol del Al Fateh, antes de anotar él mismo el tanto de la victoria agónica, en el tiempo añadido, y de una manera fantástica, con un potente disparo de falta desde el costado del área.

Según la red de estadísticas "Opta", la estrella marroquí se convirtió en el tercer jugador con más goles de tiro libre en la Liga Roshn saudí desde su llegada al Al Fateh en la temporada 2020-2021.

El tunecino Saad Bguir iguala a Batna en esta cifra, ya que ambos han conseguido marcar 5 goles de tiro libre desde la temporada 2020-2021.

En esa lista solo superan a Batna y Bguir Cristiano Ronaldo, además de su excompañero en las filas del Al Nassr, el brasileño Anderson Talisca, ya que ambos han marcado 6 goles.

Mourad Batna necesita un gol más para superar a Saad Bguir e igualar a Ronaldo y Talisca en la cima de los máximos anotadores de tiro libre en la Liga Roshn desde la temporada 2020-2021.

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