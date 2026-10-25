Vídeo: con un doblete tempranero, el Liverpool frena al tren del Brighton

Liverpool logró frenar el tren de Brighton y se impuso por dos goles a cero en el partido que enfrentó a ambos, este domingo por la tarde, en el estadio de Anfield, en el marco de la octava jornada de la Premier League.

El primer gol llegó por medio de Pascal Groß, jugador del Brighton, en propia puerta, después de que un disparo de Florian Wirtz chocara en él y cambiara de dirección para alojarse en la red en el minuto 17.

Alexander Isak amplió la ventaja de los Reds al añadir el segundo gol en el minuto 21, después de recibir un pase de Bradley Barcola dentro del área, que transformó de un solo toque en el fondo de la red.









Brighton presionó con fuerza en la segunda parte y tuvo mayor posesión del balón, pero fracasó en amenazar de verdad la portería del Liverpool, mientras que este último retrocedió y se apoyó en los contraataques.

Y pese a que ambos equipos realizaron cambios en la segunda parte, el resultado se mantuvo sin variación.

Es la primera derrota del Brighton tras 7 partidos consecutivos en las distintas competiciones, en los que logró la victoria en 6 ocasiones y empató una sola vez.

La última derrota del Brighton se remontaba al 30 de agosto, cuando cayó ante el Chelsea en el estadio de Stamford Bridge por un resultado de (4-3).

En la otra cara, Liverpool continuó su marcha por el buen camino, después de conseguir la cuarta victoria consecutiva en las distintas competiciones, con dos partidos en la Premier League y otros dos en la Liga de Campeones de Europa.

Con esta victoria, Liverpool elevó su casillero a 15 puntos en el cuarto puesto, a un solo punto del Brighton, que ocupa la tercera posición.



