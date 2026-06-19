En la segunda jornada del Mundial 2026, Estados Unidos venció 2-0 a Australia y se clasificó a la siguiente ronda.

Gracias a este triunfo, Estados Unidos lidera el grupo con 6 puntos y ya está en la siguiente ronda, tras vencer 4-1 a Paraguay en la primera fecha.

Australia, que había vencido 2-0 a Turquía en su debut, quedó segunda con 3 puntos.

La selección estadounidense se benefició de un nuevo gol en propia puerta para adelantarse ante Australia por un gol a cero, en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de 2026.

El tanto llegó en el minuto 11: un centro desde la derecha que el defensa australiano Cameron Burgess desvió a su propia portería.

Según «Stats Foot», ya son cinco los autogoles a favor de Estados Unidos en Mundiales, cifra que solo supera Brasil.

En un momento de máxima tensión, Estados Unidos marcó el segundo: Alex Freeman celebró el gol, pero el asistente lo anuló por fuera de juego. Sin embargo, el árbitro alemán Felix Zwayer recurrió al VAR para revisar la jugada.

Tras revisar las imágenes, se confirmó que el balón llegó a Freeman tras rebotar en un defensa australiano, por lo que no había fuera de juego. Tras la revisión, el árbitro convalidó el gol, desatando la alegría de la afición y los jugadores.

El tanto le dio ventaja en el partido y mantuvo vivas sus opciones de avanzar en la fase de grupos, en un Mundial que se celebra en su territorio, así como en Canadá y México.

En la segunda parte ambos equipos se alternaron el balón sin crear ocasiones claras, por lo que el marcador no varió y Estados Unidos dio un paso más hacia la clasificación.

En los minutos finales el árbitro mostró varias tarjetas amarillas: Folarin Folarin por Estados Unidos, y Harry Souttar y Jacob Italiano por Australia.