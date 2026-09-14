Vídeo: con su primer gol, Wijnaldum salva al Al-Ittihad de una derrota histórica en la Élite de Asia

El neerlandés Georginio Wijnaldum, centrocampista del Al Ittihad, salvó al equipo saudí de sufrir su primera derrota de la temporada actual gracias a su primer gol con el conjunto, ante el Al Shamal catarí en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

El Al Ittihad empató 1-1 con el Al Shamal en el encuentro que enfrentó a ambos este lunes en el estadio Al Bayt, en Jor, en la primera jornada de la fase de liga del torneo asiático.

El delantero argelino Baghdad Bounedjah anotó el único gol del Al Shamal en el minuto 63, después de recibir un pase raso dentro del área del Al Ittihad para rematar con su pierna izquierda, antes de que el balón rebotara en la defensa y se alojara en la portería del guardameta serbio Predrag Rajković.

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Sin embargo, Wijnaldum logró igualar el marcador en un momento agónico, con su primer gol con el equipo, tras entrar como suplente en la segunda parte, y lo hizo en el tiempo añadido, después de convertir con maestría un centro raso de su compatriota Steven Bergwijn en el fondo de las mallas.

De esta forma, el Al Ittihad mantiene su registro invicto desde el inicio de la temporada actual, ya que ha disputado 7 partidos en la Liga Roshn, en los que ha conseguido 5 victorias y 2 empates, sin sufrir ninguna derrota, y ocupa el segundo puesto con 17 puntos, a un punto del Al Hilal.

El Al Ittihad también ganó su partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, a costa del Al Najma, y su partido de la fase previa de la Liga de Campeones de Élite de Asia, ante el Al Jazira emiratí, manteniendo su registro invicto tras disputar 10 encuentros.

Por el contrario, el Al Shamal desperdició una victoria histórica, ya que habría sido la primera en su historia en la Liga de Campeones de Élite de Asia, y precisamente en su primer partido en la historia del torneo.

El empate dejó al Al Shamal y al Al Ittihad en el tercer y cuarto puesto de la clasificación del grupo Oeste de la Liga de Campeones de Élite de Asia, con un único punto cada uno, a la espera del resto de los partidos de la primera jornada.