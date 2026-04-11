Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Vídeo: Con Salah al frente, el Liverpool reaviva sus esperanzas europeas al imponerse al Fulham

Liverpool vs Fulham
Liverpool
Fulham
Premier League
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
M. Salah
Inglaterra
Francia
Egipto

Salah dio el golpe de gracia a los visitantes

Mohamed Salah guió al Liverpool a un 2-0 sobre el Fulham en Anfield, en la 32.ª jornada de la Premier League.

Con este triunfo, los Reds alcanzan 52 puntos y se ubican quintos, en zona de Champions, mientras que el Fulham se queda undécimo con 44.

Leer también

Carragher: Marruecos superará a Brasil... y se despedirá del Mundial a manos de esta selección

El canal del Real Madrid sobre la intervención sangrienta: la Liga española está amañada

La presidenta de México confirma la postura definitiva de la FIFA sobre la retransmisión de los partidos de Irán.

Liga de Campeones
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG

El Liverpool abrió el marcador con un tanto del joven inglés Rio Nguemoh en el minuto 36.

Solo cuatro minutos después, el «Faraón» egipcio amplió la ventaja de los Reds con un magnífico disparo de primera, al segundo palo de la portería visitante.

Al ser sustituido en el 90, Salah recibió una ovación cerrada de la afición.

El martes, en Anfield, el Liverpool buscará remontar la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain, que ganó 2-0 en la ida.


Anuncios