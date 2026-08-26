Saleh Abu Al-Shamat guio al Al-Ahli saudí hasta la segunda ronda de la Copa Intercontinental de Clubes 2026, tras su complicada victoria ante su invitado, el Auckland neozelandés, por un gol a cero, en el encuentro que los enfrentó en el estadio Al-Inma, dentro de la primera ronda del torneo mundial.

Saleh Abu Al-Shamat marcó el único gol en el minuto 63, tras una arrancada fulgurante de Eduard Spertsyan por la banda derecha, quien llegó hasta los límites del área y envió un pase destacado a Abu Al-Shamat, que la alojó con maestría dentro de las mallas, en su primer contacto con el balón en el partido.

El Al-Ahli se citó con el Sundowns sudafricano el 19 de septiembre, en la segunda ronda de la Copa de los Tres Continentes: Asia, África y Oceanía.

El partido estuvo carente de ocasiones reales, a excepción de algunos intentos del Al-Ahli, ya que el Auckland blindó su defensa en la primera mitad, que fue inferior a la segunda en cuanto al nivel de ambos equipos.

En la segunda mitad mejoró el rendimiento del Al-Ahli, que logró marcar el único gol y desperdició varios intentos después.









La tarea se volvió sencilla tras la expulsión de Sam Cosgrove, jugador del Auckland, en el minuto 89 con tarjeta roja directa después de una entrada violenta sobre un jugador del Al-Ahli.

Los minutos siguientes transcurrieron sin novedad, ya que el Al-Ahli dominó el balón, mientras el Auckland intentó tímidamente generar peligro con la esperanza del empate, sin éxito, para que el enfrentamiento terminara con la victoria del equipo saudí.