Vídeo: Con muletas y lágrimas, una bienvenida legendaria para Koné tras la lesión que sacudió el Mundial

En una emotiva escena, Ismail Koné, estrella de Canadá, regresó este sábado a la concentración menos de 48 horas después de lesionarse el tobillo ante Catar. Sus compañeros lo recibieron como un campeón pese a que ya no jugará el Mundial 2026.

Según publicó la Federación Canadiense de Fútbol, el exjugador del Sassuolo llegó en un vehículo oficial a la concentración, bajó con dos muletas entre aplausos y vítores de toda la delegación.

El vídeo muestra cómo abrazó a sus compañeros, que coreaban su nombre, y posó con el equipo médico que lo atendió. Después lo sentaron en una silla de ruedas con la pierna sobre un cojín de la bandera canadiense.

Al final del clip apareció un mensaje: «Gracias al equipo médico del Hospital General de Vancouver», responsables de la exitosa cirugía a la que se sometió el jugador de 24 años tras la lesión.

Koné, quien jugó en el Marsella francés, se lesionó en el minuto 51 del partido en el que Canadá venció 6-0 a Catar el jueves en el BC Place de Vancouver.

Tras un contacto aparentemente inofensivo con el qatarí Asim Madibo, el centrocampista internacional (41 partidos, 4 goles) al suelo. Abrió los ojos, conmocionado, al ver su tobillo doblado en un ángulo recto con respecto a la pierna, mientras las imágenes de televisión mostraban la parte inferior de su pierna torcida hacia adentro de forma impactante.

Sus compañeros y el cuerpo técnico oyeron el crujido, se quedaron en shock y el equipo médico tuvo que sacarlo en camilla tras inmovilizarle la pierna.

Aunque quedó fuera del torneo, la Federación Canadiense confirmó que Koné se mantendrá con el grupo hasta el final de la Copa, lo que refleja el fuerte espíritu de equipo.

Tras empatar 1-1 con Bosnia y Herzegovina en el debut, Canadá consiguió su primera victoria en un Mundial, luego de caer en sus dos participaciones anteriores (1986 y 2022).