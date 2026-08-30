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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Vídeo: con las armas de Bellingham y Mbappé, el Real Madrid arrasa al Málaga con un triplete en 11 minutos

Real Madrid vs Málaga
Real Madrid
Málaga
Primera División
K. Mbappe
J. Bellingham
España
Francia
Inglaterra

Comienzo explosivo del Merengue

El Real Madrid impuso su dominio absoluto en su partido ante el Málaga, en el estadio Santiago Bernabéu, en la competición de LaLiga española.

Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, acaparó los focos en el encuentro de su equipo este domingo, mientras su compañero Kylian Mbappé ejerció su afición de sacudir las redes.

Bellingham marcó el primer gol del Real Madrid en el minuto 19, tras un arranque destacado con el que penetró en la defensa del Málaga y remató un balón excelente a las redes.

Los jugadores del Málaga protestaron, reclamando una falta de Bellingham al inicio de la jugada, pero el árbitro confirmó la validez del gol.

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Y en el minuto 26 Bellingham contribuyó a un nuevo gol, al rematar un fuerte cabezazo a la portería que uno de los jugadores del Málaga intentó despejar, y que rebotó en la espalda del portero Alfonso Herrero para acabar en las redes.

El minuto 30 fue testigo del tercer gol del Real Madrid, a través de Kylian Mbappé, que aprovechó un excelente centro de Arnold, para que el conjunto blanco sentenciara prácticamente el partido en esos pocos minutos.

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