Vídeo: con la genialidad de Zidane y la magia de Oulisi, Francia destroza a Bélgica en 14 minutos

La selección francesa transformó su desventaja ante Bélgica en una victoria contundente por (4-1), después de que el ataque de los Bleus estallara en la segunda parte, permitiendo a Zinedine Zidane y sus estrellas dar la vuelta por completo al encuentro en apenas 14 minutos, en la cuarta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

La selección francesa entró en el partido en busca de reforzar su liderato, pero recibió un golpe cuando Dodi Lukebakio abrió el marcador para Bélgica en el minuto 35, aprovechando una magnífica asistencia decisiva de Romeo Lavia, de modo que la primera parte terminó con la ventaja de los visitantes por un gol a cero.

Pero Zidane se negó a rendirse y tomó una decisión determinante en la segunda parte, al dar entrada al trío formado por Michael Olise, Rayan Cherki y Désiré Doué en lugar de Ousmane Dembélé, Akliouche y Bradley Barcola.

La selección francesa necesitó solo 14 minutos para darle la vuelta a la tortilla. En el minuto 77, Désiré Doué lanzó un magnífico disparo raso desde fuera del área, que se alojó en la escuadra izquierda de la portería de Bélgica, anunciando el regreso de Francia al partido.

Y apenas cuatro minutos después, Michael Olise ejecutó un preciso centro raso dentro del área, que Rayan Cherki remató de un solo toque engañando al portero y mandando el balón al fondo de la red, para que Francia se adelantara 2-1 en el minuto 81.

Olise continuó con su gran actuación y volvió a marcar la diferencia en el minuto 88, tras recibir un pase de Doué dentro del área y disparar directamente a la red, añadiendo el tercer gol para Francia.









Y la estrella del Bayern Múnich no se conformó con eso, sino que regresó en el minuto 90 para marcar el cuarto gol, después de recibir un nuevo pase de Doué y colocar el balón directamente entre las piernas del portero, confirmando la gran victoria francesa.

Así, la noche de Francia pasó de una frustrante desventaja a un festival ofensivo, gracias a los cambios decisivos de Zidane y a la gran actuación de Olise, Doué y Cherki, de modo que los Bleus siguen volando en lo más alto del grupo.

La selección francesa elevó su cuenta a 10 puntos en el liderato del grupo, aventajando por 3 puntos a Italia, que ocupa el segundo puesto con 7 puntos.

Por su parte, Bélgica, dirigida por su entrenador neerlandés Mark van Bommel, se quedó congelada en los 6 puntos, mientras que Turquía cierra el grupo sin ningún punto.















