La selección de Inglaterra logró una cómoda victoria frente a su invitada, la selección de República Checa, por un marcador de (3-0), en el partido que las enfrentó la noche del martes en el estadio de Wembley, dentro de la cuarta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, repitiendo así su triunfo sobre el mismo rival después de haberlo derrotado en su propio terreno hace unos días (2-0).

La selección de Inglaterra ofreció un partido tranquilo desde el punto de vista físico, pero fue efectiva cuando llegó a la portería de su rival, en una noche cuyo gran protagonista fue Harry Kane, quien marcó dos goles y generó el peligro que condujo también al primer tanto, confirmando una vez más su importancia ofensiva con la selección de su país.

La selección de Inglaterra entró en el partido con una clara superioridad desde los primeros minutos, y los locales impusieron su dominio del balón durante la mayor parte del encuentro, con una presión constante y movimientos ofensivos que pusieron a prueba sin descanso a la defensa de la selección checa.

Por el contrario, la selección checa se mostró incapaz de seguir el ritmo de los locales, y no logró imponer su estilo ni amenazar la portería de Inglaterra de forma suficiente, ante la posesión inglesa y la presión continua que mantuvo el partido, durante la mayor parte del tiempo, dentro de las zonas de los visitantes.

El gol que puso por delante a Inglaterra llegó en el minuto 27, después de que Harry Kane enviara un centro al área, que Vladimír Coufal intentó despejar, pero lo desvió por error hacia el interior de la portería de su propio equipo, otorgando la ventaja a los locales.

Inglaterra no se replegó tras el gol, sino que mantuvo su presión en busca de ampliar la ventaja, algo que consiguió antes del final de la primera parte, cuando el propio Harry Kane apareció en el minuto 40, aprovechando un centro raso y preciso de Morgan Rogers, para rematarla de un solo toque dentro de la portería y duplicar la ventaja de la selección de su país.









En la segunda parte, la selección de Inglaterra siguió controlando el desarrollo del juego sin necesidad de realizar un gran esfuerzo, mientras que la selección checa continuó con su sufrimiento ofensivo y su incapacidad para generar un peligro real sobre la portería de los locales.

Harry Kane volvió a completar su gran actuación personal en el minuto 75, después de elevarse a un centro de Lewis Hall y desviarlo con un potente cabezazo hacia el interior de la portería, marcando el tercer gol de Inglaterra y el segundo suyo en el partido, para resolver prácticamente el enfrentamiento a favor de los locales.

Con esta victoria, la selección de Inglaterra elevó su cuenta a 9 puntos para ocupar el segundo puesto en la tabla de clasificación del grupo, por detrás de la selección de España, líder con pleno de puntos (12 puntos), mientras que la selección checa encajó su cuarta derrota consecutiva, por lo que sigue sin ningún punto hasta ahora.

La selección española aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA, mientras que la selección de Inglaterra queda virtualmente clasificada, después de distanciarse por 6 puntos de la selección de Croacia, que ocupa el tercer puesto, cuando faltan solo dos partidos para el final de la fase de grupos. Además, la selección inglesa posee la ventaja de los enfrentamientos directos frente a Croacia tras vencerla por un marcador de 7-0.







