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Vídeo: Con la equipación oficial, una exhibición técnica fascinante de Henry y Zlatan

Z. Ibrahimovic
T. Henry
World Cup
Suecia
Francia

Un momento divertido...

Las leyendas del fútbol Thierry Henry y Zlatan Ibrahimović convirtieron el plató de análisis en un campo de juego durante la final del Mundial, en una escena que arrasó en redes.

Ambos, con elegantes trajes en el estudio de Fox, posaron primero para la cámara; luego Henry, imparable, empezó a regatear como en sus tiempos con el Arsenal y la selección francesa.

Henry inició con toques rápidos, regates y habilidades con el pie y la cabeza, ante la sorpresa de sus compañeros, antes de pasarle el balón a García.

Ibrahimović, calzando elegantes botas blancas, respondió con un gran control: rebotes con el pie, la rodilla y la cabeza.

Se pasaron el balón varias veces en un reto amistoso que convirtió el análisis en un espectáculo, El tercer analista sonrió y aplaudió, y poco después se sumó la presentadora, con un vestido rosa, aplaudiendo con entusiasmo.

La escena confirma que las estrellas del fútbol conservan su encanto y pasión, dentro y fuera del campo.

Ambos, comentaristas destacados del torneo, atraen audiencia con su experiencia, su popularidad y estos destellos de diversión.

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