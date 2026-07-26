Lejos de las canchas de baloncesto y de la presión de la preparación para la nueva temporada, la estrella francesa Victor Wembanyama aprovechó sus vacaciones de verano de una forma diferente, mostrando su pasión por el fútbol en una llamativa aparición que captó la atención de los aficionados en las redes sociales.

Wembanyama apareció en un partido amistoso de fútbol en la ciudad estadounidense de Houston, vistiendo la camiseta del Paris Saint-Germain, en una escena que generó una gran repercusión después de que se difundieran vídeos de sus habilidades a través de las plataformas sociales.

El jugador de los San Antonio Spurs, de 2,24 metros de estatura, participó en el partido disputado en el complejo "Katy Sports Complex", donde sorprendió a los presentes con sus detalles técnicos, pese a ser conocido como una de las principales estrellas de la liga profesional estadounidense de baloncesto.

Según lo publicado por el diario Le Parisien, Wembanyama marcó dos goles durante el encuentro, entre ellos uno con un potente disparo con su pierna derecha, que celebró cruzando los brazos sobre el pecho, al estilo de la estrella francesa Kylian Mbappé, además de mostrar llamativas habilidades individuales, entre ellas el regate de "la ruleta".

El jugador abandonó el terreno de juego entre los aplausos de los presentes, que se apresuraron a tomar fotos y grabar vídeos, antes de que varios de ellos se hicieran fotografías de recuerdo con él.

Esta aparición llega días después de que Wembanyama renovara su contrato con los San Antonio Spurs por cinco años, en un acuerdo valorado en unos 220 millones de euros.

Pese a su participación en el partido de fútbol, el motivo de su presencia en Houston está relacionado con la continuación de sus entrenamientos específicos de baloncesto, ya que se somete, por segundo año consecutivo, a sesiones de entrenamiento con la leyenda de la liga estadounidense Hakeem Olajuwon, ganador del título en dos ocasiones.

Wembanyama es conocido por su pasión por el fútbol, pues ya había asistido a la final del Mundial 2026 que ganó España, y también participó el pasado verano en un partido amistoso en la ciudad de Tokio, donde marcó un gol de tiro libre directo.

Se espera que el capitán de la selección francesa de baloncesto regrese para jugar con los "Gallos" a finales del próximo mes de agosto, cuando dispute dos partidos amistosos ante Serbia, antes de reanudar su camino en las eliminatorias clasificatorias para el Mundial 2027.

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