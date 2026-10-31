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Vídeo: con el recuerdo de su primer gol, Kaká se dirige a la afición del Milan antes del derbi

AC Milán vs Inter Milán
AC Milán
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Kaka
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«... algún amor no termina»

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Ricardo Kaká envió un mensaje a la afición del Milan antes del gran derbi de esta noche ante el Inter, correspondiente a la décima jornada de la Serie A, un partido que tiene un significado especial para la leyenda brasileña.

El primer gol que marcó Kaká con el Milan fue precisamente ante el Inter, en octubre de 2003, y aquel partido terminó con un resultado de 3-2 a favor del rossonero. Ahora espera repetir la hazaña esta noche.

Además del prestigio del "derbi della Madonnina", esta velada será especial también por lo que ocurrirá antes del partido. Kaká será homenajeado con su ingreso en el Salón de la Fama del club y recibirá su galardón ante las gradas del estadio de San Siro llenas hasta la última localidad.

A primera hora de la tarde de hoy, el Milan publicó en sus cuentas oficiales de las redes sociales un vídeo en el que aparece Kaká mostrando una "carta de amor" de cara al derbi, además de otro vídeo en el que saluda a la afición en la calle.

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31 oct 2026

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Kaká escribió: "Queridos aficionados del Milan, el partido del derbi permanecerá grabado en mi memoria, y marcar en él mi primer gol fue una sensación realmente única. Algunos momentos mágicos nunca se olvidan, y algunos tipos de amor no terminan jamás", y añadió: "¡Forza Milan!".

El Inter encabeza la Serie A con 25 puntos, mientras que el Milan ocupa la quinta posición con 18 puntos.

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