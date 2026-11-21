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Mohamed Al-Deayea, leyenda del Al Hilal y del fútbol saudí, desveló el papel que desempeñó el senegalés Édouard Mendy, portero del Al Ahli, en el penalti que falló el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, durante el clásico que enfrentó a ambos equipos en la Liga Roshn.

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El Al Ahli se impuso al Al Nassr por 3-1 en el partido que ambos disputaron en la noche de ayer, viernes, en el estadio Alinma de Yeda, correspondiente a la novena jornada de la Liga Roshn, que había sido aplazado.

El encuentro dejó una imagen poco habitual cuando Cristiano Ronaldo falló un penalti en el minuto 18 , pese a que logró engañar a Mendy al colocar el balón a contrapié, ya que el esférico acabó estrellándose en el poste derecho.

Sobre ese fallo, Mohamed Al-Deayea declaró en el programa «Dawrina Ghair»: «El portero (Mendy) no se movió y esperó. Además, el propio Ronaldo no estaba del todo concentrado, y eso se aprecia en su forma de golpear el balón».

Y añadió: «Ronaldo se quedó parado delante del balón antes de lanzar y, aun así, Mendy no se movió en absoluto, lo que desconcentró a Cristiano. Eso hay que reconocérselo al portero, y también a los defensas, que llegaron al balón y lo despejaron antes que los delanteros del Al Nassr».

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Y concluyó: «Ronaldo lanzó un penalti (contra el Neom) de la misma manera, pero se le fue fuera, sin tocar el poste».

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Las palabras de Al-Deayea sobre el papel de Mendy en el penalti fallado por Ronaldo coincidieron con las declaraciones del guardameta senegalés en las que explicó cómo detuvo el famoso penalti de Marruecos lanzado por Brahim Díaz en la final de la Copa Africana de Naciones 2025 , el pasado mes de enero.

Marruecos dispuso de un penalti en los últimos minutos del partido, que Díaz intentó lanzar a lo Panenka, pero Mendy se quedó en el centro de la portería y atrapó el balón, antes de que Senegal lograra el gol de la victoria en la prórroga.

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En declaraciones a «Canal+ Afrique», Mendy explicó que no se limitó a confiar en sus reflejos y en la intuición durante la parada, sino que trató de influir en el estado mental de Díaz ocupando el mayor espacio posible delante de él y haciéndole sentir que era difícil batirle, además de dirigirle algunas frases provocadoras para romper su concentración.

Mendy, que anunció su retirada internacional el pasado mes de septiembre, aseguró que la clave está en generar incertidumbre y ocupar el mayor espacio posible frente al lanzador, de modo que sienta que la portería es más pequeña de lo que realmente es.

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Añadió que la corta distancia entre el portero y el lanzador multiplica la sensación de enfrentamiento, sobre todo en los momentos decisivos, cuando aumenta la presión psicológica, y señaló que intentó aprovechar esas circunstancias a su favor, además de provocar al jugador con algunas palabras para enfadarlo y distraerlo.

Todo indica que Mendy recurrió a una artimaña similar para influir en Ronaldo, según desveló Mohamed Al-Deayea, algo que le costó a la estrella portuguesa varios registros negativos, además de la derrota final en el clásico por 1-3.

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Según los datos de Opta, Ronaldo ha fallado los dos penaltis que ha lanzado en la presente temporada de la Liga Roshn, después de haber errado uno en la victoria por 1-0 ante el Neom, el pasado 20 de octubre, frente al portero Marcin Bulka.

Esa cifra iguala el total de penaltis que falló el Don durante toda la pasada temporada de la Liga Roshn, en la que transformó seis de los ocho que lanzó.

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Además, es la primera vez que Ronaldo falla dos penaltis consecutivos en la Liga Roshn desde que llegó al Al Nassr en enero de 2023, tras rescindir su contrato con el Manchester United.