Sultan Harún, la joven promesa del Al-Ettifaq, se convirtió en la pesadilla del Al-Ittihad en las distintas competiciones de la presente temporada, durante el partido que disputaron en la Liga Roshn Saudí.

El Al-Ittihad visitó al Al-Ettifaq este martes, en el estadio de este último en Dammam, en la décima jornada de la Liga Roshn Saudí.

En el minuto 34 del encuentro, Sultan Harún marcó el primer gol del Al-Ettifaq, después de que Radhi Al-Otaibi le sirviera un balón largo que lo dejó completamente solo ante el portero serbio Predrag Rajković, para batirlo entre las piernas.

El gol fue el primero que marca Sultan Harún en la presente temporada con el Al-Ettifaq, y lo hizo en su segunda titularidad y su primera participación en términos generales.

De este modo, este encuentro es el séptimo consecutivo en el que el Al-Ittihad no logra mantener su portería a cero, ya sea en la Liga Roshn Saudí o en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

La última vez que el Al-Ittihad no encajó goles fue el pasado 29 de agosto, en el empate sin goles ante el Al-Fateh, en la Liga Roshn Saudí.

Desde entonces, el "Decano" ha disputado 7 partidos en la Liga Roshn y en la Liga de Campeones de Élite de Asia, en los que su portería ha encajado 10 goles, a un promedio cercano a un gol y medio por encuentro.