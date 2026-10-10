Jordan Henderson tuvo un comienzo perfecto en su primer partido como titular en el campo del Chelsea en la Premier League, después de anotar y asistir durante los primeros minutos ante el Bournemouth.

Henderson adelantó al Chelsea tras apenas dos minutos del inicio de su partido contra el Bournemouth en la sexta jornada de la Premier League, el sábado, y después, al minuto siguiente, dio la asistencia para el segundo gol de Morgan Rogers.

Henderson, que fichó por el Chelsea durante el pasado mercado de fichajes de verano, firmó un registro personal poco común, que antes solo había logrado el exastro del Liverpool y del Leicester City Emile Heskey.

Según la red Opta, Henderson hoy ante el Bournemouth, y antes de él Emile Heskey con la camiseta del Leicester City contra el Derby County en abril de 1998, son los más rápidos en anotar y asistir durante los dos primeros minutos de un partido en la historia de la Premier League.

Henderson llegó al Chelsea el pasado verano de forma gratuita, después de pasar la temporada anterior en las filas del Brentford, y formó parte de la lista de Inglaterra en el Mundial 2026.