Vídeo: Como si fuera un jefe de Estado, la afición portuguesa enloquece ante Ronaldo

Cristiano Ronaldo acaparó la atención fuera del campo tras clasificarse para los octavos de final del Mundial 2026 al vencer a Croacia 2-1. Su aparición frente a la residencia de Portugal en Toronto fue excepcional.

Ronaldo había marcado el primer gol de Portugal de penalti, el primero de su carrera en la fase de clasificación para un Mundial, y se convirtió además en el jugador de más edad en marcar un gol en la historia de los partidos de eliminatoria de esta competición.

Miles de aficionados portugueses se reunieron frente al hotel de la selección y corearon su nombre en un ambiente festivo.

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Un vídeo muestra al capitán asomándose a una ventana y animando al grupo a salir rápido.

En cuanto apareció, la zona del hotel estalló en aplausos y cánticos frenéticos que coreaban su nombre, demostrando su enorme popularidad.

Además de vitorearlo, los seguidores grabaron vídeos y tomaron fotos, como si su presencia fuera el evento principal, lo que reafirma que, a sus 41 años, sigue siendo un icono para la afición.

La selección de Portugal sigue su camino en el Mundial 2026 y se medirá a España en octavos de final.







