El Milan impuso su dominio en el desarrollo de la primera mitad ante el Atalanta, tras cerrar los primeros 45 minutos con una ventaja de dos goles a cero, en el duelo disputado este domingo por la tarde en el estadio de San Siro, dentro de la séptima jornada de la liga italiana.

El portugués Gonçalo Ramos y el francés Adrien Rabiot se robaron el protagonismo: el primero se encargó de abrir el marcador desde el punto de penalti, antes de que el segundo añadiera el segundo gol con un gran disparo, dando al Rossoneri una cómoda ventaja antes del inicio de la segunda mitad.

En el minuto 23 se señaló un penalti a favor del Milan, después de que Musa arrancara desde el centro del campo y disparara, antes de que el suplente Obric interviniera con la mano, lo que llevó al árbitro a recurrir al videoarbitraje (VAR) y decidir conceder la pena máxima.

Gonçalo Ramos logró transformar la pena máxima en gol en el minuto 24, tras golpear el balón con su pierna derecha y superar al guardameta del Atalanta, Carnesecchi, para poner por delante a los locales.

Y a dos minutos del final de la primera mitad, el Milan amplió su ventaja con el segundo tanto, después de que Moreira cediera el balón a Rabiot, que se movió con inteligencia entre líneas, regateó a un rival y lanzó un disparo con su pierna derecha que se alojó en la red junto al palo cercano, sin que el portero pudiera hacer nada para evitarlo.









Por su parte, el Atalanta prolongó sus problemas defensivos, al no lograr dejar su portería a cero por quinto partido consecutivo, en un indicio que refleja las dificultades que atraviesa el equipo a nivel defensivo.

La superioridad del Milan no se limitó al resultado, sino que se extendió también a las cifras y las estadísticas, ya que el Rossoneri disparó 5 veces frente a 3 remates del Atalanta, además de que los locales enviaron dos balones a puerta, mientras que el conjunto visitante no fue capaz de dirigir ningún disparo entre los tres palos.

El Milan también impuso su ventaja en el plano de la eficacia ofensiva, al registrar un índice de goles esperados (xG) de 1,01, frente a solo 0,12 del Atalanta durante la primera mitad, mientras que el equipo visitante tuvo la posesión del balón en un 61%, frente al 39% del Milan, sin traducir esa superioridad en ocasiones reales que amenazaran la portería del Rossoneri.