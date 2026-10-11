Vídeo: cinco minutos deciden el partido: el Milan tropieza ante el Sassuolo

El Sassuolo arrancó un empate 1-1 a su invitado, el Milan, este domingo por la tarde, en la sexta jornada de la Serie A, privando así al entrenador Rúben Amorim de aprovechar la oportunidad que tenía su equipo de ascender al tercer puesto del campeonato italiano.

El Milan se adelantó con un gol de Adrien Rabiot en el minuto 63, antes de que Odenthal igualara el marcador cinco minutos después para el Sassuolo, por lo que el partido terminó con los dos equipos repartiéndose los puntos.

Con este resultado, el Milan elevó su cuenta a 12 puntos, en la cuarta posición, mientras que el Sassuolo llegó a los 8 puntos, en el décimo lugar.

La primera mitad se vio afectada por interrupciones constantes a causa de las lesiones y terminó sin goles, pese a los intentos de ambas partes. El Sassuolo fue el más activo en los primeros minutos, mientras que el Milan necesitó algo de tiempo para imponer su dominio del balón.

En el minuto 18, Matteo Gabbia sufrió una lesión que le obligó a abandonar el campo en camilla, y Koni De Winter ocupó su lugar en el minuto 20. Seis minutos más tarde, el Sassuolo se vio obligado a su vez a realizar un cambio temprano, después de que Fedi Lissen se retirara lesionado, entrando Kas Odenthal en su lugar.

Rabiot estuvo cerca de dar la ventaja al Milan en el minuto 32, pero su cabezazo pasó por encima del travesaño, mientras que el portero del Sassuolo, Arijanet Muric, brilló en los últimos minutos de la primera mitad al detener dos intentos peligrosos de Gonçalo Ramos y despejar después un cabezazo de Strahinja Pavlovic en el tiempo añadido.

Con el inicio de la segunda mitad, Amorim dio entrada a Luka Modric en lugar de Pervis Estupiñán, en un intento de dinamizar el centro del campo.









Tras varios intentos del Milan, llegó el primer gol en el minuto 63, cuando Modric pasó el balón a Rabiot, que disparó con fuerza desde un ángulo cerrado dentro del área para colocarla en la escuadra.





Pero la alegría de los visitantes no duró mucho: Odenthal devolvió el partido al punto de partida en el minuto 68, después de remachar un balón que le llegó tras un saque de esquina ejecutado por Armand Laurienté y un toque de Josh Doig, para disparar desde cerca, entre la multitud, al fondo de la red.

Tras el empate, hubo ocasiones para ambos equipos, la más destacada un intento de Domenico Berardi que acabó en un disparo por encima del travesaño, mientras que Mike Maignan detuvo dos intentos peligrosos del Sassuolo en el minuto 65.

El árbitro también anuló un gol de los locales en el minuto 88, después de señalar con su silbato infracciones dentro del área. El resultado no cambió en los minutos restantes, hasta el pitido final.