El Duhail arrancó una emocionante victoria de las garras de su anfitrión Al Sadd por (3-2), en el enfrentamiento que los reunió la tarde de este domingo en el estadio Jassim bin Hamad, dentro de los partidos de la sexta jornada de la Liga de Qatar, después de haber marcado el gol del triunfo en el minuto cuatro del tiempo añadido de la segunda mitad.

El Duhail comenzó el partido con fuerza y Jean Castelletto logró abrir el marcador en el minuto nueve, tras elevarse a un centro y alojarlo en la red con un potente cabezazo.

El Duhail mantuvo su presión y amplió su ventaja con el segundo gol en el minuto 28, obra de Sultan Al Brake, pero Al Sadd recortó rápidamente la diferencia por medio de Giovanni en el minuto 32.

Y antes del final de la primera mitad, Youssef Abdulrazzaq consiguió el empate para Al Sadd en el minuto cuatro del tiempo añadido, con lo que el partido volvió al punto de partida, en medio de la expectación por lo que ocurriría en la segunda mitad.

El enfrentamiento continuó siendo un duelo de ida y vuelta entre ambos equipos, antes de que Tahseen Mohamed asestara el golpe de gracia a Al Sadd, al marcar el gol de la victoria agónica para El Duhail en el minuto cuatro del tiempo añadido de la segunda mitad, dándole a su equipo tres puntos valiosos en uno de los partidos más emocionantes de la jornada.

Con esta victoria, El Duhail, dirigido por su entrenador Djamel Belmadi, elevó su cuenta a 12 puntos y ocupa el cuarto puesto por diferencia de goles detrás de Al Arabi, tercer clasificado.

Por su parte, Al Sadd, dirigido por su entrenador Razvan Lucescu, se quedó congelado en 12 puntos en el segundo puesto, a un punto del líder Al Rayyan, que suma 13 puntos, teniendo en cuenta que este último ha disputado cinco partidos.

El enfrentamiento también fue testigo de la entrega a Razvan Lucescu, director técnico de Al Sadd, y a Akram Afif, estrella de Al Sadd, de los premios al mejor entrenador y al mejor jugador de los meses de agosto y septiembre.





Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Al-Rayyan ALR 6 4 2 0 10 2 +8 14 D W W D W 2 Al-Sadd ALS 6 4 0 2 23 13 +10 12 L L W W W 3 Al-Arabi ALA 6 3 3 0 14 5 +9 12 W W D W D 4 Al-Duhail SC ADS 6 3 3 0 12 5 +7 12 W W D D D 5 Al-Shamal ALS 6 2 3 1 10 10 0 9 D L D W W 6 Al-Wakrah ALW 6 2 2 2 10 11 -1 8 W W D L L 7 Al-Ahli AHL 6 2 1 3 10 12 -2 7 L W L W D 8 Al-Shahaniya SHA 6 2 1 3 8 15 -7 7 L W D L W 9 Lusail SC LUS 6 1 3 2 7 5 +2 6 D L D W D 10 Al-Gharafa ALG 6 1 2 3 6 11 -5 5 D L D L L 11 Qatar SC QAS 6 0 3 3 6 14 -8 3 D L D L L 12 Al-Sailiya ALS 6 0 1 5 7 20 -13 1 D L L L L Liga de Campeones de la AFC Calificación para la Liga de Campeones de la AFC Copa AFC Playoffs de descenso Descenso



