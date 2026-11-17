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Después de 13 temporadas de gloria en el Santiago Bernabéu, Dani Carvajal decidió abrir su corazón y contar toda la verdad sobre su salida del Real Madrid, en una charla sincera y emotiva que la afición no estaba acostumbrada a escuchar de uno de los futbolistas más tranquilos y disciplinados del conjunto blanco.

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El lateral derecho del Getafe habló de su trayectoria en el canal de YouTube de Mario Suárez, así como de los difíciles últimos meses que vivió con la camiseta del Real Madrid, que terminaron con la decisión más difícil de su vida: dejar el club que forjó su nombre y su historia.

Carvajal explicó que, a medida que se acercaba el final de la pasada temporada, empezó a sentir que su papel en el equipo había perdido peso de forma evidente, pese a su gran esfuerzo en los entrenamientos y a que daba lo mejor de sí en los minutos que recibía.

«Me di cuenta de que no tenía la continuidad que merecía por méritos propios, tanto en los entrenamientos como en los minutos que jugué, y entonces tomé la decisión, de acuerdo con el club, de separarnos. Tuve dudas durante los últimos meses. Esperaba recuperar mi sitio jugando más, pero entendí que mi momento había terminado», afirmó.

El exjugador del Real Madrid reconoció que el último año fue el más duro de su carrera profesional, no solo por la falta de participación, sino porque veía cómo su contrato se acercaba a su fin en junio y, al mismo tiempo, cómo se le escapaba de las manos el sueño de disputar el Mundial.

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«El año pasado fue el más duro. Ves que no tienes minutos con regularidad, ves que tu contrato termina en junio y ves cómo se te escapa el Mundial de las manos. Duermo tranquilo por las noches porque sé que lo di todo», añadió.

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Pese al dolor, hay una pregunta que todavía persigue a Carvajal y que refleja la magnitud de la frustración que vivió en sus últimos días en el conjunto blanco.

«Jugué los dos últimos partidos, contra el Sevilla y el día de mi despedida, y me sentí bien. Queda la pregunta: ¿qué habría pasado si hubiera tenido minutos con más regularidad dos meses antes? Es una pregunta que me ronda la cabeza. ¿Habría podido mantener ese nivel un año más en el Real Madrid?», se preguntó.

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Sobre su llegada al Getafe, el natural de Leganés reveló que recibió muchas ofertas, pero que prefirió quedarse en Madrid por su familia y por la estabilidad de sus hijos, y aseguró que ahora sus prioridades han cambiado por completo.

«Recibí muchas ofertas, pero quería quedarme en Madrid. Ahora mi prioridad es la estabilidad de mis hijos. Hubo momentos en los que dije que quería retirarme, pero mi mujer sabía que lo decía con dudas. Mi cabeza todavía no estaba preparada para la retirada», prosiguió.

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«Mi familia y mis amigos me dijeron: “No tienes que demostrarle nada a nadie, simplemente haz lo que creas correcto”. Y así fue como elegí el Getafe», continuó.

Carvajal cerró su intervención con un mensaje de lealtad al Real Madrid, en el que aseguró que su vida seguirá ligada al club blanco y que tiene previsto sacarse el título de entrenador tras su retirada.

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«Mi vida seguirá ligada al Real Madrid. Me sacaré el título de entrenador y veremos qué nos depara el futuro. Ganar la Champions en Lisboa fue lo más importante: abrió el camino a una década de éxitos», explicó.

El exjugador del Real Madrid puso fin a sus declaraciones con estas palabras: «Ancelotti fue la figura paterna más importante de mi carrera, y Modric es el jugador del que más aprendí, tanto por su calidad como por su humildad».