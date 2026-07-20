Vídeo: ¿Burla intencionada? El baile de la estrella española ante Trump, entre bastidores

Mikel Merino, estrella de la selección española, desató una gran polémica durante la ceremonia de entrega del título de la Copa del Mundo de 2026 a «La Roja», después de que las cámaras lo captaran realizando un baile que provocó una gran reacción en las redes sociales, en una imagen que se difundió rápidamente tras el final de la final.

El diario español «Marca» difundió un vídeo del momento: durante la entrega del trofeo, el presidente estadounidense Donald Trump entregó la copa al capitán español Rodri y luego abandonó el estrado.

Mientras Trump se alejaba del podio, Merino apareció detrás imitando su famoso baile, lo que los aficionados difundieron ampliamente.

Lee también: Vídeo: Madrid se viste de oro y da una bienvenida legendaria a los campeones de España.

La imagen se viralizó rápidamente, y las reacciones se dividieron entre quienes la vieron como una broma espontánea y quienes hablaron de una burla al presidente.

A pesar de la polémica, ni Merino ni la Federación Española de Fútbol se han pronunciado, así que el clip sigue siendo uno de los más compartidos tras la conquista del título.







