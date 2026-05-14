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VÍDEO: Bukayo Saka habla del Arsenal, su vínculo con Mikel Arteta y más en el pódcast «Beast Mode On»

B. Saka
Arsenal
Premier League
A. Akinfenwa
England

Bukayo Saka, estrella del Arsenal, visita el pódcast «Beast Mode On» con Adebayo Akinfenwa. El delantero inglés recuerda su paso por la cantera de Hale End, su llegada al primer equipo y su actual capitanía del líder de la Premier. Además, confiesa su ansia de títulos con el conjunto londinense y habla de su relación con Mikel Arteta. Un episodio imperdible.

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El podcast «Beast Mode On» está disponible en YouTube y Spotify, con todos los episodios gratis.

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