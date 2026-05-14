VÍDEO: Bukayo Saka habla del Arsenal, de su vínculo con Mikel Arteta y de más en el pódcast «Beast Mode On»

Bukayo Saka, estrella del Arsenal, visita el pódcast «Beast Mode On» con Adebayo Akinfenwa. El delantero inglés repasa su camino desde la cantera de Hale End hasta ser capitán del líder de la Premier. Además, confiesa su ansia de títulos con el equipo londinense y habla de su relación con Mikel Arteta en un episodio imperdible.
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El podcast «Beast Mode On» está disponible en YouTube y Spotify, con todos los episodios gratis.