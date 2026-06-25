Vídeo: Brasil arrolla a Escocia en la noche del regreso de Neymar... y le arrebata el liderato a Marruecos

No fue solo el cierre de la fase de grupos, sino la noche del regreso de la «Seleção» en todo su esplendor... Con un 3-0 ante Escocia, la selección brasileña hizo llover goles y llenó de alegría las gradas en la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

El regreso de Neymar, tras una larga lesión, selló el liderato del Grupo F con pleno de puntos.

El grupo, complicado con Marruecos y Haití, no impidió que Brasil terminara primera con pleno de puntos, señalando su ruta hacia el sexto título y confirmando que el ‘10’ está listo para más gloria.

Vinicius Junior marcó dos veces (min. 7 y 45+3) y Matheus Cunha sentenció. Brasil lidera el grupo con 7 puntos, misma marca que Marruecos, gracias a su mejor diferencia de goles.

Primera parte: Brasil domina y Vinícius marca dos goles

Brasil dominó desde el inicio con alta presión. A los 5 minutos, Vinícius Júnior abrió el marcador con un disparo cruzado tras asistencia de Ryan.

Escocia respondió con rápidas contras a través de McTominay y McLean, pero la defensa brasileña se mantuvo firme.

En el 18, Vinícius lideró un contraataque que Robertson mandó a córner. En el 22, el VAR anuló el segundo tanto del delantero.

Brasil mantuvo el control con Paquetá y Casemiro, aunque Escocia respondió con centros de McLean y una incursión de McTominay en los minutos 29 y 35.

A pesar de algunas dificultades defensivas de Brasil, la zaga mantuvo la ventaja de un gol hasta el minuto 40.

En el 45, Cunha falló ante una gran parada del portero y el 1-0 se mantuvo.

En el 45+3, Vinicius Jr. cabeceó a la escuadra un centro de Bruno Guimarães y puso el 2-0 con el que acabó la primera parte.

Segunda parte: Brasil mantiene el dominio y amplía la ventaja

En la reanudación, Brasil impuso su ritmo con Vinicius, Rocha y Paquetá, controlando el balón y presionando alto.

Escocia respondió con rápidos contraataques de McKenna y McLean, pero Brasil conservó su ventaja.

En el 51’, Vinicius rozó el hat-trick tras un centro perfecto, pero el portero Angus Jan lo evitó con una gran intervención.

En el 60, Matheus Cunha aprovechó un pase de Bruno Guimarães y, con un disparo cruzado, hizo el 3-0.

En el 76, entró Neymar por Cunha y, poco después, Brasil falló el cuarto tras un contraataque que acabó con un disparo ligeramente desviado.

En el 82’, Endrick entró por Ryan y Alex Sandro por Douglas Santos, manteniendo el control.

En el 89, Neymar lanzó una falta desde la izquierda sin peligro. Así terminó el encuentro: 3-0 para la Seleção.