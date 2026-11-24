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El Manchester City se libró de una derrota que tuvo muy cerca en su estadio y ante su afición frente al Nápoles, al arrancar un empate agónico (2-2) en el partido que les enfrentó este martes, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League.

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Rasmus Højlund adelantó al Nápoles en el minuto 55: Gilmour avanzó y le cedió el balón a Højlund, que se abrió el espacio suficiente para zafarse de Guéhi y soltó un potente disparo que superó a Donnarumma y se coló por el palo largo.

El Manchester City igualó gracias a un gran gol del marroquí Ayoub Bouaddi, su primer tanto con el conjunto inglés.

El gol llegó en el minuto 67 tras otro córner en corto bien ejecutado: Doku retrasó el balón para Bouaddi, solo dentro del área, que conectó un magnífico disparo al primer toque que acabó en la red.

En el minuto 76, Noa Lang marcó el segundo gol del Nápoles. Politano abrió para Spinazzola por la banda derecha, y este puso un excelente centro que Lang, completamente solo, mandó a la red con un remate espectacular que batió a Donnarumma.

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Cuando el partido parecía encaminado hacia la victoria del Nápoles, Rayan Cherki firmó el empate para el Manchester City en el minuto 86.

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El Manchester City suma ya 10 puntos y ocupa la sexta posición, mientras que el Nápoles llega a 4 puntos y es 27.º.

Mucha emoción

Los visitantes, que nunca habían ganado a domicilio a un equipo inglés, abrieron el marcador en el minuto 55, cuando el exdelantero del Manchester United Højlund volvió a castigar a sus antiguos rivales con un potente disparo que superó a Donnarumma.

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El City respondió mediada la segunda parte, cuando Bouaddi conectó un magnífico disparo al primer toque para firmar el primer gol de su carrera con el primer equipo.

El Nápoles, que registró un xG (goles esperados) de 0,61 frente al 1,41 del Manchester City, recuperó la ventaja en el minuto 76 con un rápido contraataque. O'Reilly quedó fuera de posición, lo que permitió a Spinazzola escaparse y enviar un centro a Lang, que remató directamente a la portería.

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Sin embargo, los locales encontraron otra solución a cuatro minutos del final del tiempo reglamentario: Cherki se internó en el área y batió al portero Milinković-Savić desde un ángulo muy cerrado.

Pese a sus intentos en los últimos minutos, el Manchester City no logró la victoria en su estadio y ante su afición.

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El Manchester City deberá prepararse ahora a toda prisa antes de su desplazamiento para medirse el domingo al Arsenal, vigente campeón de la Premier League, en un esperado duelo de alto voltaje.

Por su parte, el Nápoles visitará al Sassuolo ese mismo día con la intención de escalar en la clasificación, ya que ocupa la octava plaza de la Serie A.