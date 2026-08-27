Vídeo: bochorno en la Champions League, gestos obscenos y enfrentamientos en el partido entre Fenerbahçe y Lyon

La noche del miércoles fue para el olvido en Lyon, donde el Fenerbahçe eliminó al Olympique de Lyon y se clasificó a la fase de grupos de la Champions League.

Los goles de Moriki y Archie Brown complicaron la clasificación al equipo francés, que no consiguió alcanzar el empate pese al gol de Malick Fofana, y acabó despidiéndose del torneo.

Tras un partido de mucha tensión, Mattéo Guendouzi, jugador del Fenerbahçe, tuvo un enfrentamiento verbal con Antonio Ferreira, entrenador de porteros del Lyon. Durante el encuentro se produjo un conflicto entre Guendouzi, exjugador del Olympique de Marsella, y la afición del equipo local.

Según Guendouzi, la afición insultó a su familia, por lo que les respondió con gestos obscenos.

Al pitido final, mientras Guendouzi se dirigía hacia la zona en la que se concentraban los aficionados del Fenerbahçe, se le enfrentó Antonio Ferreira, entrenador de porteros del Lyon.

Aquella acción resultó ser un error, ya que los compañeros de Guendouzi consiguieron golpearle y acorralarle a la entrada del túnel que conduce a los vestuarios, ampliándose así el círculo de violencia entre ambos equipos, en imágenes que se difundieron en las redes sociales.

Su compañero de la selección nacional, Corentin Tolisso, jugador del Lyon, criticó la actitud de Guendouzi.

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Y dijo: "Simplemente le dije que celebrara con su equipo y que se mantuviera humilde tras la victoria. Que dejara en paz a la afición del Lyon, que ya está bastante decepcionada. Me parece un comportamiento irresponsable. Espero que aprenda de ello".

Por su parte, Guendouzi dijo: "Como saben, cuando 60.000 personas insultan a tu familia, a tu madre, a tus hijos, incluso antes del partido, y nadie del cuerpo arbitral pide a la afición que guarde silencio... Porque sé que en Francia, cuando ocurre este tipo de cosas, se llega a un punto en el que se habla con la afición y se puede detener el partido".

Y continuó: "Durante 90 minutos, e incluso más durante el calentamiento, insultaron a mi familia. Es algo que te afecta profundamente".

Y prosiguió: "Si quieren bromear, debe ser algo recíproco. Insultaron a mi madre y a mi familia, algo que considero una falta de respeto. Además, si ya no podemos celebrar de la manera que queremos, creo que eso es lamentable".

Y añadió: "Todo el mundo sabe que soy aficionado del Olympique de Marsella, y nunca lo he ocultado. Es solo una broma, insultaron a mi familia".

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