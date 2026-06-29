VÍDEO: «Bienvenido de nuevo»: Enzo Maresca sube a un jet privado tras ser anunciado como sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIALTu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis ExploraGOAL29 jun 2026 10:59-04:00Traducido por VÍDEO: «Bienvenido de nuevo»: Enzo Maresca sube a un jet privado tras ser anunciado como sucesor de Pep Guardiola en el Manchester CityManchester CityPremier LeagueE. MarescaEl Manchester City ha confirmado la contratación de Enzo Maresca por tres años, hasta 2029. El club inglés lo anunció el 29 de junio: el exentrenador del Chelsea regresa al Etihad Stadium para sustituir a Pep Guardiola, tras ser su segundo en 2022.Anuncios