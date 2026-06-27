Vídeo: Bielsa estalla de ira ante los periodistas tras la eliminación de Uruguay

Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, generó polémica tras perder los nervios en una breve entrevista televisiva después de la derrota ante España.

Según el diario español «Marca», Bielsa, quien suele mostrar malestar ante los medios, se mostró aún más afectado por la eliminación de Uruguay del torneo.

Gritó a los periodistas que esperaban sus declaraciones: «¡Venga... empezad ya!». Sus respuestas fueron bruscas y cerró con un «perdón» airado.

Ya en zona mixta, respondió de forma lacónica a DAZN sobre la sustitución de Fernando Muslera: «Fue él quien decidió salir». Al repetírsele la pregunta, zanjó: «Ya he respondido a eso».



