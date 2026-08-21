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Traducido por

Vídeo. Benzema: Me quedo en el Al Hilal, el fútbol no son solo goles

K. Benzema
Al Hilal
1ª División
Francia
Arabia Saudí

¿Qué dijo la estrella francesa?

El francés Karim Benzema, delantero del Al-Hilal saudí, ha zanjado la polémica en torno a las informaciones que lo vinculaban con una salida de las filas del "Líder" durante el actual mercado de fichajes de verano.

Benzema se había unido al Al-Hilal en el último mercado de fichajes de invierno, tras rescindir su contrato con el Al-Ittihad, pero se le vinculó con una salida debido a su falta de adaptación al estilo de juego del entrenador italiano Simone Inzaghi.

Lee también: Walid Al-Farraj abre fuego: ¡no sé cuál es el motivo de la presencia de Benzema!

Sobre este asunto, Benzema dijo en declaraciones a los medios de comunicación tras el partido ante el Al-Fayha: "Sigo en el Al-Hilal hasta este momento, es el contrato el que me une al club, e intento dar todo lo que tengo con el equipo".

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Al Hilal
HIL

Y añadió: "No hay nada nuevo sobre este asunto, y hasta este momento soy un jugador de las filas del Al-Hilal, e intentaré seguir trabajando de la mejor manera posible".

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Y sobre su distanciamiento del gol, el delantero francés dijo: "El fútbol no es solo goles, hay muchas funciones que uno puede desempeñar y yo lo hago, y lo más importante es lograr las victorias".

Y concluyó: "Vamos por buen camino hasta ahora, hemos logrado 3 victorias, dos de ellas en la Liga Roshn y una victoria en la Copa del Rey, y nuestro objetivo es seguir trabajando de la misma manera".

Algunos informes habían señalado que Benzema puso como condición recibir todos sus salarios para aceptar la salida del Al-Hilal.

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