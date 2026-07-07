Vídeo: Bélgica humilla a Estados Unidos y se clasifica para los cuartos de final del Mundial

Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos este martes en octavos del Mundial 2026 y avanzó a cuartos tras un show ofensivo.

Desde el inicio presionó Bélgica: Freese detuvo un intento de Castagne y luego despejó un disparo de Tielemans.

La presión continuó hasta que Charles De Ketelaere abrió el marcador en el minuto nueve, tras aprovechar un pase de Nicola Raskin y rematar a bocajarro al fondo de la red.

La lesión de Amadou Onana, reemplazado por Hans Vanaken en el 21’, y las pausas por los problemas físicos de Chris Richards y Brandon Micheli frenaron el ritmo del encuentro.

Estados Unidos empató 1-1 en el 31: Malik Tillman lanzó un tiro libre perfecto que superó a Thibaut Courtois tras una falta de Brandon Michele sobre Folarin Balogun.

Sin embargo, De Ketelaere respondió al instante y, en el 33’, cabeceó a bocajarro un centro perfecto de Leandro Trossard para devolver la ventaja a los suyos. El VAR anuló un posible penalti sobre Balogun en el descuento, así que el 2-1 se mantuvo al descanso.

En la reanudación, Giovanni Reina entró por Sergiño Dest, y Christian Pulisic, lesionado, dejó su lugar a Sebastian Berhalter en el 59’.

Hans Vanaken amplió la ventaja (3-1) en el 57 con un potente disparo desde fuera del área, tras pase de De Ketelaere.

En el 67, Bélgica reforzó el ataque con Lukaku y Doku. Estados Unidos buscó recortar distancias, pero Courtois detuvo un disparo de Balogun en el 82. y un cabezazo suyo en el 83 rozó el poste. Antes, un disparo de Sebastián Berhalter en el 79 también inquietó.

En el 90+2 Lukaku sentenció con el cuarto, tras pase de Vanaken, y Balogun fue reemplazado por Wright.

Con este triunfo, Bélgica avanza a cuartos de final, donde se medirá a España, verdugo de Portugal (1-0) el lunes.