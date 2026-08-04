El Al Nassr cerró su concentración en el extranjero, en la capital portuguesa Lisboa, con una nueva derrota, y con la presencia de su estrella y capitán, el portugués Cristiano Ronaldo.

El Al Nassr cayó ante el Almería español por 0-2, en el partido que enfrentó a ambos hoy martes, en el cuarto y último de sus amistosos en la concentración de Portugal, de cara a la nueva temporada futbolística 2026-2027.

Pese a que la primera parte terminó con empate a cero, el club español comenzó el segundo tiempo con fuerza y marcó dos goles en aproximadamente un cuarto de hora.

El conjunto andaluz abrió el marcador en el minuto 51 del encuentro, tras quedarse completamente solo ante la portería del guardameta brasileño Bento, antes de añadir el segundo gol apenas 10 minutos después, de penalti.

El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al Nassr, comenzó el partido con una alineación que incluía algunos elementos titulares y suplentes, antes de realizar algunos cambios en la segunda parte, tras ir por detrás en el marcador.

El partido contó con la presencia de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, por primera vez desde el final de su trayectoria con la selección de su país en la Copa del Mundo 2026, aunque se limitó a presenciarlo desde las gradas.

Esta derrota se convirtió en la tercera que sufre el equipo saudí de los 4 partidos que disputó en la concentración de Portugal, en los que solo logró una única victoria ante el club Mérida, que juega en la Tercera División española, por dos goles a cero.

Por el contrario, el Al Nassr perdió ante el filial del Benfica por 1-2, y luego ante el Estrela Amadora portugués por 2-4, antes de la última derrota frente al Almería.

Cabe recordar que el Al Nassr comenzará la nueva temporada el 15 de agosto, cuando se enfrente al Al Fateh, en la primera jornada de la Roshn League.