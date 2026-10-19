El ucraniano Artem Bondarenko, centrocampista del Al-Ahli saudí, logró responder a las críticas que le perseguían desde su incorporación al equipo durante el pasado mercado de fichajes de verano, tras marcar un gol en la portería del Al-Feiha, la noche del lunes, en el marco de la décima jornada de la Roshn Saudi League, en una jugada que desató la polémica por su momento y por las reacciones de los jugadores del equipo rival.

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Bondarenko sufrió las críticas de la afición desde su llegada al Al-Ahli, ante las grandes expectativas que se esperaban de él, pero logró dejar su huella durante el duelo ante el Al-Feiha, después de batir la portería con un cabezazo en los últimos segundos de la primera parte, dándole a su equipo un gol importante en un momento sumamente delicado.

Se trata del primer gol del jugador ucraniano con la camiseta del Al-Ahli en sus 7 partidos disputados, lo que le otorga un impulso anímico importante tras el periodo en el que fue objeto de críticas, y le abre además la oportunidad de cambiar las impresiones sobre su rendimiento con el equipo, especialmente porque anotar en un partido oficial podría ayudarle a recuperar la confianza y ofrecer niveles más influyentes en la próxima etapa.

La jugada del gol no pasó sin objeciones, ya que los jugadores del Al-Feiha protestaron por la decisión del árbitro de conceder el gol, después de que llegara al entrar el tercer minuto del tiempo añadido de la primera parte, pese a que solo se habían anunciado dos minutos como tiempo adicional, según lo señalado por los jugadores durante sus protestas.

El momento del gol provocó la ira de los jugadores del Al-Feiha, que consideraron que el pitido del final de la primera parte debería haber sonado antes de su anotación, convirtiendo el cabezazo de Bondarenko en el centro de una polémica arbitral que coincidió con la celebración del Al-Ahli.

Y mientras Bondarenko encontró el camino de la portería por primera vez en 7 partidos con el Al-Ahli, aumentaron las protestas del Al-Feiha por la gestión de los últimos minutos de la primera parte, reuniendo la jugada tanto la alegría del jugador ucraniano por un gol largamente esperado como la ira del rival por el momento en que se produjo.