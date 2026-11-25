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La selección de Arabia Saudí se ha clasificado para la segunda ronda del Mundial sub-17 tras lograr una trabajada victoria ante Haití en el cierre de la fase de grupos.

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Arabia Saudí se impuso a Haití por 2-1 en el partido disputado este miércoles en el estadio Aspire Zone de Doha, la capital catarí, correspondiente a la tercera jornada del Grupo D del Mundial sub-17 que se celebra en Catar.

Haití abrió el marcador en el minuto 28 por medio de Kiki Ramos, que se plantó completamente solo ante la portería saudí y definió con maestría.

El árbitro anuló inicialmente el gol por un supuesto fuera de juego de Kiki Ramos, pero acabó concediéndolo tras revisar la jugada con el VAR.

Aunque el primer tiempo terminó con ventaja haitiana gracias a ese tanto, Arabia Saudí logró reaccionar en la segunda mitad: Abdullah Al-Dosari firmó el empate en el minuto 53 al empujar a la red con gran habilidad un centro raso.

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Zaid Al-Bouri marcó el segundo gol saudí en el minuto 77, tras quedarse solo ante la portería de Haití en una carrera desde el centro del campo.

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A la misma hora, Francia goleó a Uruguay por 3-0 y recuperó el equilibrio tras su derrota ante Arabia Saudí en la jornada anterior.

Con estos resultados, la selección saudí sub-17 se clasifica para la segunda ronda del Mundial de la categoría tras sumar 6 puntos, con los que ocupa la segunda posición por detrás de la líder, Francia, empatada a puntos, y por delante de Uruguay, que cae a la tercera plaza también con los mismos puntos.

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Ante el triple empate a puntos, se descartaron los resultados de las tres selecciones contra Haití, lo que dejó a cada una con 3 puntos. Francia se impuso por diferencia de goles (+2), seguida de Arabia Saudí (0) y de Uruguay (-2).

Al término de la fase de grupos se conocerá el rival de Arabia Saudí, que se medirá a una de las selecciones que terminen segundas en los demás grupos.

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La clasificación es histórica para Arabia Saudí, ya que es la primera vez en 37 años que supera la fase de grupos, concretamente desde que lo logró por segunda y última vez en 1989.

En total, es la tercera vez que la selección saudí supera la fase de grupos del Mundial sub-17, después de haberlo conseguido en dos ocasiones, en 1985 y en 1989.

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En 1985, la segunda ronda eran los cuartos de final, y Arabia Saudí quedó eliminada en esa fase tras caer ante Brasil por 1-2.

En la edición de 1989, en cambio, la selección saudí protagonizó la mayor gesta de su historia al conquistar el título tras vencer a Escocia en la final en la tanda de penaltis.

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Por el contrario, la selección saudí sub-17 no logró superar la fase de grupos en dos ocasiones, en las ediciones de 1987 y 2025.