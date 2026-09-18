Vídeo: apoyo y ataque, Al-Faraj estalla antes de la batalla entre Al-Ahly y Sundowns

El periodista Walid Al-Farraj encendió el ambiente antes del esperado duelo entre el Al-Ahli saudí y el Sundowns, después de realizar unas declaraciones llamativas en su programa "Rotana Sport con Walid", en las que combinó las críticas al presidente de la Federación Saudí de Fútbol con el apoyo al Al-Ahli antes de su batalla frente al campeón de África.

Y a pocas horas del enfrentamiento que reúne al Al-Ahli y al Sundowns en la final de la Copa Intercontinental de Clubes, Al-Farraj habló sobre la presencia esperada de los responsables en el partido, antes de revelar su postura personal hacia el equipo saudí y su deseo de que regrese con la copa al Reino.

Al-Farraj critica al presidente de la Federación de Fútbol

Walid Al-Farraj dirigió una crítica al presidente de la Federación Saudí de Fútbol, Yasser Al-Misehal, en el marco de su discurso sobre la importancia de la presencia de los responsables en el partido, subrayando que, si estuviera en su lugar, se aseguraría de estar junto al Al-Ahli durante esta ocasión.

Al-Farraj dijo: "Si yo fuera presidente de la Federación de Fútbol en lugar de Al-Ruzaizaa, estaría con el Al-Ahli en la final de la Copa Intercontinental".

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Las palabras de Al-Farraj se enmarcan en su visión sobre la importancia de apoyar al Al-Ahli en el esperado partido, especialmente porque el equipo representa al fútbol saudí en un duelo frente al campeón de África, y busca conseguir un nuevo título tras su coronación en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

Un claro apoyo al Al-Ahli antes del enfrentamiento

Y al margen de su crítica al presidente de la Federación de Fútbol, Al-Farraj declaró con claridad su apoyo al Al-Ahli antes del enfrentamiento, deseando que el equipo logre regresar con la copa, en medio del clima de expectación que rodea al partido.

Al-Farraj dijo: "Espero que el Al-Ahli regrese con la copa; algunos no lo quieren, pero yo deseo que sea del Al-Ahli".

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Las declaraciones de Al-Farraj llevan un mensaje de apoyo directo al equipo antes del partido, especialmente porque el Al-Ahli disputa un fuerte enfrentamiento ante el Sundowns en el terreno de este último, en un partido que reúne al campeón de Asia con el campeón de África, y sitúa al equipo saudí ante la oportunidad de lograr un nuevo hito a nivel continental.

Y entre el ataque a la ausencia del responsable, tal como la ve Al-Farraj, y el apoyo público al Al-Ahli, sus declaraciones vinieron a añadir una nueva faceta al ambiente que rodea al enfrentamiento, que goza de un gran interés popular y mediático antes del pitido inicial.







