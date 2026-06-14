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Vídeo: Aplausos para Marruecos... Zahran Mamdani y su esposa acaparan todas las miradas con una emotiva reacción en el partido contra Brasil

Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
World Cup
Brasil
Marruecos
EE. UU.

El partido terminó en empate 1-1

Zahran Mamdani, alcalde de Nueva York, acaparó las miradas durante el partido entre Marruecos y Brasil, disputado el domingo por la noche en la primera jornada del Grupo C del Mundial 2026.

Asistió con su esposa y se sentó junto al presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, Fawzi Lakjaâ.

El duelo terminó 1-1; Marruecos dominó y generó ocasiones, pero falló en la definición.

El portal marroquí Al-Batal difundió un vídeo en el que se ve a Mamdani animando a los Leones del Atlas.

En él se ve a Mamdani y su esposa reaccionar con entusiasmo ante un ataque marroquí en los últimos segundos.

World Cup
Escocia crest
Escocia
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Marruecos
MAR
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Haití
HAI

Cabe recordar que Mamdani pronosticó que Marruecos y Francia llegarían a la final del Mundial de 2026, y que los Leones del Atlas se llevarían el título.



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