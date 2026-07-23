El entrenamiento del Barcelona de este jueves en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, como preparación para el arranque de la nueva temporada, el próximo mes de agosto, contó con un invitado sorpresa.

Eric García, jugador del Barça y campeón del Mundial con la selección de España, acudió a las instalaciones del Barcelona para saludar a sus compañeros antes de comenzar sus vacaciones.

El central catalán, que disputó su primer Mundial en los últimos minutos de la final ante Argentina, es uno de los ocho jugadores del Barcelona que se proclamaron campeones del Mundial 2026.

García fue recibido en los entrenamientos del Barcelona con felicitaciones y abrazos, y lo felicitó el técnico alemán Hansi Flick, al igual que hicieron muchos jugadores del equipo como Gerard Martín, Marc Casadó, Héctor Fort y Roony Bardghji, en un ambiente cordial sobre el césped del estadio Sant Joan Despí.

La presencia de García fue lo más destacado de la sesión de entrenamiento, en la que el entrenador alemán volvió a recurrir a varios jugadores del Barcelona Atlètic y del equipo juvenil (Juvenil A) debido a la ausencia de un buen número de internacionales.







