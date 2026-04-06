Vídeo: Apaga un incendio... Un exjugador del Inter salva el estadio de su equipo de una catástrofe

En una escena poco habitual en los campos de fútbol, un exjugador de las ligas italiana e inglesa de primera división protagonizó un gesto insólito con el que salvó a su equipo de una posible catástrofe, lo que atrajo la atención tanto del público como de los medios de comunicación.

El suceso tuvo lugar durante un partido de la tercera división suiza, donde el exjugador del Inter de Milán y del Brighton, Ezequiel Schilotto, intervino personalmente para apagar un incendio que se había declarado junto al campo.

El fuego se declaró detrás de una de las porterías durante el partido entre el Bafoa y el Paradiso, que este último ganó por 2-1 el pasado sábado.

Chiloto, capitán del Paradiso de 36 años, corrió con una manguera de agua que consiguió junto al campo y apagó el fuego él mismo.

No está claro el motivo del incendio, pero el diario británico Daily Mail publicó unas imágenes difundidas en Instagram que mostraban el fuego junto a una pancarta de los aficionados y el aparcamiento del estadio Campo Pian Scairolo, con capacidad para 1000 espectadores.

Chilotto, nacido en Argentina, jugó la mayor parte de su carrera en Italia con el Cesena, el Atalanta, el Inter de Milán y el Chievo, antes de fichar por el Sporting de Lisboa y, posteriormente, por el Brighton por 2,5 millones de libras esterlinas en 2017.

Con el Brighton disputó 28 partidos de la Premier League entre 2017 y 2020, antes de salir cedido y regresar en su última temporada bajo las órdenes de Graham Potter.

La trayectoria de Chilotto en la Premier League estuvo marcada por desavenencias con Potter y por un incidente con Wilfried Zaha durante el derbi de 2020, en el que fue objeto de empujones y burlas, pero respondió haciendo el gesto del «niño llorando» a Zaha.

Chiloto siguió jugando en clubes argentinos como Racing Club, Aldosivi y Deportivo Morón antes de regresar a Italia con el Barletta en la Segunda División en 2023, para luego fichar por el Paradiso al año siguiente.