Lamine Yamal, estrella de España, hizo historia en el Mundial ante Arabia Saudí.

La selección saudí se midió a la española este domingo en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta (Estados Unidos), en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Fue su primer partido como titular en un Mundial, después de empezar en el banquillo ante Cabo Verde en la primera jornada.

Apenas necesitó 10 minutos para abrir el marcador, al rematar al fondo de la red un centro raso de Mikel Oyarzabal.

Es su primer gol en un Mundial.

Según la red «Squadka», Yamal, con 18 años y 343 días, es el segundo jugador más joven en marcar con España en un Mundial, solo por detrás de Gavi, quien anotó en 2022 con 18 años y 110 días.

Además, es el octavo goleador más joven de la historia del torneo, según Stats Foot.

Superó por solo 14 días a Lionel Messi, quien marcó su primer gol en 2006.

Además, emuló a Pelé al ser el segundo jugador de 18 años o menos que abre el marcador en un Mundial, tras el brasileño, quien lo logró con 17 en 1958.

Es su gol número 16 en 2024, y solo el segundo que marca con la derecha, según «Sofascore».