El brasileño Ângelo Gabriel escribió la primera línea de la etapa oficial del australiano Ange Postecoglou con el Al Nassr, después de abrir el marcador para "Al Alami" durante el duelo ante el Al Fateh, en la primera jornada de la Roshn Saudi League, antes de que João Félix añadiera un segundo gol pocos minutos después de una manera que acaparó todas las miradas.

El comienzo fue ofensivo por parte del Al Nassr, que se impuso de forma clara en el desarrollo del partido, hasta que Ângelo tuvo una ocasión dentro de la zona de peligro, antes de lanzar un potente disparo imparable que se alojó en la portería del Al Fateh.

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Ângelo dispara el primer misil de la era Postecoglou

El primer gol llevó la firma de Ângelo en el minuto 37, después de aprovechar de manera perfecta un pase de Salem Al Najdi, para acomodar el balón y luego lanzar un disparo como un misil que se alojó dentro de la red, anunciando el primer gol oficial del Al Nassr bajo la dirección de Postecoglou.

El gol dio al equipo un gran impulso anímico, especialmente porque llegó tras un periodo de preparación que evidenció un claro enfoque del cuerpo técnico en construir un estilo ofensivo, para que el técnico australiano iniciara su mandato oficial con un gol que lleva la firma de uno de sus elementos ofensivos más destacados.

Y el Al Nassr no se conformó con eso, ya que su nueva arma, João Félix, regresó apenas tres minutos después para ampliar el resultado, tras protagonizar una jugada individual asombrosa en la que burló a la defensa del Al Fateh y logró superar a varios jugadores antes de disparar el balón con fuerza dentro de la red.

Félix acapara las miradas y Ronaldo aplaude

El gol de Félix no fue simplemente una nueva suma al marcador, sino que llevó un toque técnico especial, después de que el jugador portugués mostrara una gran habilidad en el manejo del balón y para desprenderse del marcaje, antes de terminar la jugada de una forma potente que encendió las gradas del partido.

La afición del Al Nassr siguió la jugada con admiración, mientras las cámaras captaron la reacción de Cristiano Ronaldo, capitán del equipo, que seguía el partido desde las gradas, convirtiendo el momento del gol en una escena adicional que confirma la magnitud de la expectación por lo que Félix puede ofrecer con "Al Alami".

Félix había obtenido el premio al mejor jugador de la Roshn League la temporada pasada, antes de su traspaso al Al Nassr, lo que eleva el techo de las expectativas sobre su capacidad para marcar la diferencia con el equipo en la nueva temporada, especialmente al contar con la calidad necesaria para jugar en más de una posición ofensiva.

De este modo, el inicio del Al Nassr bajo la dirección de Postecoglou presenció una aparición emocionante de Ângelo y Félix juntos, en un mensaje temprano a los rivales de que "Al Alami" cuenta con armas ofensivas capaces de marcar la diferencia, mientras que el verdadero desafío sigue siendo mantener este brillo durante toda la temporada y competir con fuerza por los títulos.