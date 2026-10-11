El defensa saudí Ali Al Bulaihi siguió generando polémica y protagonismo, después de recibir una tarjeta roja durante el enfrentamiento entre Al Shabab y Al Taawoun, en una acción que obligó a su equipo a completar el partido con diez jugadores y que devolvió a la actualidad el historial del jugador con las tarjetas rojas en la competición de la Liga Profesional Saudí.

La expulsión de Al Bulaihi llegó en el minuto 33 de la primera parte, después de obstruir a Mohammed Al Kuwaykibi, jugador de Al Taawoun, durante su arranque hacia la portería, por lo que el árbitro decidió mostrar la tarjeta roja tras revisar la jugada mediante la tecnología del videoarbitraje "VAR", por impedir al atacante rival una ocasión manifiesta de gol.

Según la red "Opta", especializada en estadísticas de fútbol, Al Bulaihi elevó su cuenta a 5 expulsiones en la Liga Profesional Saudí desde la temporada 2009-2010, igualando la segunda cifra más alta de la competición, empatado con otros 8 jugadores, en un nuevo registro negativo para el defensa saudí.

Al Bulaihi se queda por detrás en esta lista de Mohammed Al Khabrani, poseedor de la cifra más alta en número de expulsiones en la Liga Profesional desde la temporada 2009-2010, después de que su cuenta llegara a 7 tarjetas rojas, frente a 5 por cada jugador en un grupo que incluye a Al Bulaihi y a otros ocho futbolistas.

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La acción de Al Bulaihi no fue la única en la serie de tarjetas rojas que han vivido los enfrentamientos entre Al Shabab y Al Taawoun recientemente, ya que los últimos cuatro partidos entre ambos equipos han presenciado la exhibición de cuatro tarjetas rojas, con los nombres de Ali Al Bulaihi, Abdullah Maatouq, Mohammed Al Shuwairekh y el brasileño André Girotto.

Con esta acción, Al Bulaihi añade una nueva expulsión a su historial en la Liga Profesional, mientras que Al Shabab afronta un desafío adicional tras perder a uno de sus elementos defensivos de forma temprana ante Al Taawoun. La estadística vuelve a poner el foco en la abundancia de expulsiones en los enfrentamientos entre ambos equipos, además de la cifra que ha registrado el defensa saudí en la competición durante los últimos años.