Vídeo: Al-Shaneef afirma que Al-Hilal quiere destituir a Inzaghi ahora

El periodista saudí Khalid Al-Shneif asegura que Simone Inzaghi será destituido como entrenador del Al-Hilal.

Inzaghi llegó hace un año y brilló en el Mundial de Clubes, pero luego decayó en los torneos locales y asiáticos, solo ganando la Copa del Rey.

En su programa «Dorina Ghair», afirmó: «La directiva del Al-Hilal quiere destituir a Inzaghi, pero espera la decisión del nuevo director deportivo, Richard Hughes».

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El club ya acordó con Hughes y su equipo para que asuma el cargo a finales de junio.

Por tanto, el cese podría llegar a finales de junio si el director deportivo así lo decide.

En los últimos meses, medios y afición han multiplicado las peticiones de destitución por el bajo nivel técnico del equipo.







