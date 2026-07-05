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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Vídeo: Al rechazar un pase de Vinícius, Gimarães impide que Brasil marque un gol tempranero ante Noruega

Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
World Cup
Vinicius Junior
B. Guimaraes
Brasil
Noruega
EE. UU.

Un emocionante inicio en los cuartos de final

Bruno Guimarães evitó que Brasil se adelantara en el marcador ante Noruega este domingo en Nueva Jersey, en los octavos de final del Mundial 2026.

El árbitro estadounidense Ismail Al-Fateh, tras revisar el VAR, pitó penalti por una falta sobre Matheus Cunha, delantero del Manchester United.

Vinicius Jr. controló el balón y se lo cedió a Bruno Guimarães, quien lanzó la pena máxima, detenida por el portero noruego Orian Nylund en el minuto 14.

Brasil avanzó a octavos tras vencer a Japón 2-1, y Noruega hizo lo propio al superar a Costa de Marfil por el mismo marcador.

El ganador de este duelo se medirá en cuartos al vencedor del México-Inglaterra.




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