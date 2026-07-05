Bruno Guimarães evitó que Brasil se adelantara en el marcador ante Noruega este domingo en Nueva Jersey, en los octavos de final del Mundial 2026.

El árbitro estadounidense Ismail Al-Fateh, tras revisar el VAR, pitó penalti por una falta sobre Matheus Cunha, delantero del Manchester United.

Vinicius Jr. controló el balón y se lo cedió a Bruno Guimarães, quien lanzó la pena máxima, detenida por el portero noruego Orian Nylund en el minuto 14.

Brasil avanzó a octavos tras vencer a Japón 2-1, y Noruega hizo lo propio al superar a Costa de Marfil por el mismo marcador.

El ganador de este duelo se medirá en cuartos al vencedor del México-Inglaterra.











