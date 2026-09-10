Abdulelah Al-Malki, centrocampista del Al-Diriyah y exestrella del Al-Hilal, expresó su profundo enfado con el griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, por no haber sido convocado para representar a la selección saudí.

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Arabia Saudí acogerá la Copa del Golfo Arábigo entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre próximo, pero hasta ahora Donis no ha anunciado la lista de la selección que participará en el torneo.

Sin embargo, parece que Al-Malki se enteró de la decisión de no ser convocado a la selección saudí, lo que desató su enfado, sobre todo porque fue uno de los pilares del combinado saudí en los últimos años, concretamente durante su etapa en el Al-Hilal, a pesar de que no participaba de forma continua.

Al-Malki declaró en unas manifestaciones destacadas por el programa Rotana Sport con Waleed: «Hasta ahora no sé el motivo de mi no convocatoria a la selección saudí. ¿Es una razón técnica o personal?».

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Y añadió: «Si es técnica, es algo extraño, porque el seleccionador saudí quería ficharme cuando era entrenador del club Al-Khaleej, pero yo no acepté en aquel momento».

Continuó: «He jugado alrededor del 75% de los partidos de mi equipo hasta ahora, lo cual es un buen porcentaje para un jugador saudí ante la subida de nivel y la participación de extranjeros».

Y concluyó: «Creo que el motivo de mi no convocatoria se debe a cuestiones personales, y no sé nada más. Habría deseado estar con la selección saudí en la Copa del Golfo».