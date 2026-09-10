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Saudi Arabia v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport
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Traducido por

Vídeo: Al Maliki dispara contra Deniz: ¿por qué no me convocas para la selección?

Al Fath vs Al Diriyah
Al Fath
Al Diriyah
1ª División
A. Al Malki
G. Donis
Arabia Saudí
Arabia Saudí
Grecia

La estrella de Al-Diriyah estalla

Abdulelah Al-Malki, centrocampista del Al-Diriyah y exestrella del Al-Hilal, expresó su profundo enfado con el griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, por no haber sido convocado para representar a la selección saudí.

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Arabia Saudí acogerá la Copa del Golfo Arábigo entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre próximo, pero hasta ahora Donis no ha anunciado la lista de la selección que participará en el torneo.

Sin embargo, parece que Al-Malki se enteró de la decisión de no ser convocado a la selección saudí, lo que desató su enfado, sobre todo porque fue uno de los pilares del combinado saudí en los últimos años, concretamente durante su etapa en el Al-Hilal, a pesar de que no participaba de forma continua.

Al-Malki declaró en unas manifestaciones destacadas por el programa Rotana Sport con Waleed: «Hasta ahora no sé el motivo de mi no convocatoria a la selección saudí. ¿Es una razón técnica o personal?».

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Y añadió: «Si es técnica, es algo extraño, porque el seleccionador saudí quería ficharme cuando era entrenador del club Al-Khaleej, pero yo no acepté en aquel momento».

Continuó: «He jugado alrededor del 75% de los partidos de mi equipo hasta ahora, lo cual es un buen porcentaje para un jugador saudí ante la subida de nivel y la participación de extranjeros».

Y concluyó: «Creo que el motivo de mi no convocatoria se debe a cuestiones personales, y no sé nada más. Habría deseado estar con la selección saudí en la Copa del Golfo».

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